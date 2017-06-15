Генерал Айдамиров об ударе по Еревану

Генерал Аркадий Тер-Тадевосян теряет голову, когда оказывается перед камерами, сказал генерал-лейтенант запаса Яшар Айдамиров, комментируя haqqin.az последние заявления армянского генерала.

«С возрастом он перестал понимать, о чем говорит. Было бы хорошо, если бы он на свежую голову проанализировал то, какие ужасы могут обрушиться на них, и честно рассказал бы об этом армянскому народу. Они должны понять, что мы восстановим не только границы Азербайджана, но и границы 1918-1920 годов. В этом регионе никогда не было армянского государства. Армения сейчас временное государство», — отметил азербайджанский генерал.

Яшар Айдамиров сказал, что Азербайджан обладает всеми техническими возможностями для удара по Еревану. От места расположения Отдельной общевойсковой армии Азербайджана до Еревана не так далеко.

«Они сами могут посмотреть на карте. Пусть подумают, какое у Азербайджана есть вооружение и какое расстояние между нами. Для азербайджанской армии не предоставляет никаких проблем уничтожить и дом Тер-Тадевосяна. Если этот человек не думает о себе, то пусть хотя бы о внуках задумается», — сказал Яшар Айдамиров.