Подписаться на уведомления
 

Генерал Айдамиров об ударе по Еревану

Автор: Отдел информации 

Генерал Аркадий Тер-Тадевосян теряет голову, когда оказывается перед камерами, сказал генерал-лейтенант запаса Яшар Айдамиров, комментируя haqqin.az последние заявления армянского генерала.

«С возрастом он перестал понимать, о чем говорит. Было бы хорошо, если бы он на свежую голову проанализировал то, какие ужасы могут обрушиться на них, и честно рассказал бы об этом армянскому народу. Они должны понять, что мы восстановим не только границы Азербайджана, но и границы 1918-1920 годов. В этом регионе никогда не было армянского государства. Армения сейчас временное государство», — отметил азербайджанский генерал.

Яшар Айдамиров сказал, что Азербайджан обладает всеми техническими возможностями для удара по Еревану. От места расположения Отдельной общевойсковой армии Азербайджана до Еревана не так далеко.

«Они сами могут посмотреть на карте. Пусть подумают, какое у Азербайджана есть вооружение и какое расстояние между нами. Для азербайджанской армии не предоставляет никаких проблем уничтожить и дом Тер-Тадевосяна. Если этот человек не думает о себе, то пусть хотя бы о внуках задумается», — сказал Яшар Айдамиров. 

2397 просмотров


Старости
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Наша погода
Сегодня 29° / 19°
16 Июн 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Смелый школьник спросил Путина о коррупции
Нафталан объявили одним из лучших санаториев в СНГ они о нас
ИГ захватило бывший опорный пункт бен Ладена
Генерал Айдамиров об ударе по Еревану
Олигархи продают свою собственность в Баку А кто покупает? ФОТО
Ансис Эгле: «Азербайджан как главный коридор для Латвии» эксклюзив
Нефть продолжает дешеветь: Brent — $46
В Иране уничтожили двух боевиков
Россия готова предоставить убежище экс-директору ФБР
Евросоюз отменил роуминг. А как же Azercell?
Путин рассказал о своих внуках
Взрыв у детского сада в Китае десятки жертв; видео
Саакашвили просит пощады у Иванишвили поможет ли?
Судья ООН приговорен в Турции к 7,5 года
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета
Нашествие саранчи у границ Азербайджана
Учения инженерно-саперных войск Азербайджана
Лукашенко: «Карабахский конфликт надо решать без иностранного вмешательства»
Депутат Госдумы Дм.Савельев: «Гениальный стратег Гейдар Алиев…» эксклюзив
Новые назначения в Минобороны Армении
Швейцария на первом месте, Азербайджан — на 82-м не наш рейтинг
И Румыния хочет продавать азербайджанский газ эксклюзив
Европарламент все же принял резолюцию против Азербайджана обновлено
В Париже неизвестный напал на экс-министра
Аркадий Тер-Тадевосян: «…В Армении план удара по нескольким точкам в Азербайджане» оперативно
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться