ИГ захватило бывший опорный пункт бен Ладена

Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, который ранее служил укрытием для бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает Reuters.

Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от вооруженных сил США.

По информации агентства, ИГ отбило пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.

«Территория вокруг Тора-Бора была опорным пунктом «Талибана», но теперь боевики ИГ захватили ее в ходе сражения», — приводит агентство слова начальника полиции региона Шаха Вали.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.