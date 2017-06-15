Эксперты ведущего международного туристического поискового портала Skyscanner составили список лучших санаториев России и СНГ, в который попал и азербайджанский спа-отель. Как отмечают специалисты Skyscanner, «не верьте тем, кто говорит, что отдых в санатории – это прошлый век».

«В современных пансионатах и здравницах все как в хороших отелях, только вместо баров – минеральные воды, грязи и массаж. Мы покрутили глобус, изучили рейтинги, отзывы и цены 2017 года и выбрали 11 санаториев с лечением, в которых можно с комфортом поправить здоровье, а еще пройти курс детокса или спа-процедур», - отмечается в сообщении международного турпортала.

Среди 11 санаториев оказался и спа-отель «Чинар», находящийся в Нафталане. «В Нафталане из скважин бьет нефть, но не горючая, а лечебная. Про целебные свойства нафталановой нефти писал еще Марко Поло — и ничего похожего нет нигде в мире. Пахнет она резко и неприятно, зато работает на все сто. Звучит немного комично, но на курорте даже есть музей костылей, оставленных исцелившимися пациентами», - отмечают специалисты.

«Если решитесь попробовать лечение нефтью на себе, останавливайтесь в спа-отеле «Чинар». Это бывший советский санаторий, который перестроили в пятизвездочный отель, сохранив при этом серьезный подход к лечению».

Специалисты рекомендуют днем принимать нафталановые ванны, сгонять излишки веса в тренажерном зале и бассейне, гулять среди скульптур в сосновом парке или выбраться на экскурсию в Гянджу. «А вечером не пропустите живое выступление музыкантов: где еще услышишь, как звучит тар?».

Называются даже цены на пребывание в санатории в Нафталане. 613 манатов за 7 дней — это минимальный пакет с лечением. Без лечения возможно посуточное размещение за 76 манатов.