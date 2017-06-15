Смелый школьник спросил Путина о коррупции

В ходе «прямой линии» с населением 15 июня школьник из Ханты-Мансийского автономного округа задал президенту вопрос о наказаниях за коррупцию в высших эшелонах власти. Владимир Путин ответил, что все решает суд.

Задавший вопрос молодой человек отметил, что слишком мягкие наказания, например, в виде домашнего ареста, не приносят результатов. По словам президента, проблема коррупции остается острой. В качестве примера он привел приговор бывшему руководителю ФСИН Александру Реймеру, которому накануне суд дал 8 лет реального срока.

При этом глава государства подчеркнул, что вопрос наказания целиком находится в ведении судебной системы — она тоже нуждается в усовершенствовании, но другой инстанции не существует.

Так как участник «прямой линии» довольно сбивчиво зачитывал вопрос, президент поинтересовался, сам он его сформулировал или его подготовил кто-то еще.

«Меня жизнь подготовила», — ответил школьник.