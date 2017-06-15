В Ереване протестуют против секретных американских лабораторий

Группа молодых людей устроила акцию протеста у посольства США в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Протестующие выступили с заявлением о действующих биологических лабораториях США в Армении, которые финансируются Министерством обороны США.

Координатор НПО «Во имя закона» Армен Гукасян в беседе с журналистами поделился своими страхами о том, что эти лаборатории работают в интересах Пентагона и преследуют цели военного назначения.

«Меня как гражданина Армении терзают страхи, что эти вирусы впервые будут использованы в тех странах, где и находятся лаборатории. Параллельно с вирусами стали разнообразными и болезни на планете. И именно во время открытия этих лабораторий в Армению «прилетел» птичий грипп.

Очень многие связали причину и следствие и поняли, что они взаимовытекаемы. Лаборатория действует рядом с детским садом, и это в том случае, что нам запрещают туда входить, так как там можно заразиться смертельным вирусом», — подчеркнул Гукасян.

Организаторы акции вручили работнику посольства США письмо с требованием четко ответить на поставленные вопросы и удовлетворить их требования.