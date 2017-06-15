Ким Чен Ыну подарили книгу Трампа

Баскетболист Деннис Родман передал для северокорейского лидера Ким Чен Ына книгу, написанную президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post.

«Искусство сделки» он передал через министра спорта КНДР Ким Иль Гука. Как сообщает издание, подарок Родман привез по личной инициативе, а не по просьбе стороны Трампа.

Баскетболист надеялся на личную встречу с главой государства, однако она до сих пор не состоялась. Тем не менее, он посетил мавзолей основателя северокорейского государства Ким Ир Сена и пообщался с игроками женской баскетбольной сборной страны.