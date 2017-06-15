Шотландцы уже не хотят независимости

Большинство жителей Шотландии — 60% — хотят, чтобы первый министр Шотландии Никола Стерджен отменила планы по проведению нового референдума о независимости, свидетельствуют данные опроса газеты Daily Record.

Шотландский парламент недавно по просьбе Стерджен одобрил идею провести новый референдум о независимости.

Стерджен ранее заявила, что планы провести новый референдум о независимости региона «без сомнений» повлияли на то, что Шотландская национальная партия потеряла 21 место по итогам парламентских выборов.

По данным опроса, 27% шотландцев считают, что Стерджен должна настаивать на проведении второго референдума. Еще 13% опрошенных ответили, что «не знают».