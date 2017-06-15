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Тело погибшего в России 20-летнего Рашида доставят в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Родственники отправят тело 20-летнего Рашида Мамедрзаева, погибшего 14 июня в массовом ДТП в пос. Юбилейном города Саратов, в Азербайджан, где его похоронят по национальным обычаям. Об этом ИА «Регион 64» сообщил компетентный источник.

По информации агентства, молодой человек был средним ребенком в многодетной семье, где воспитывались старшая девочка и младший мальчик (пятиклассник). Рашид учился в школе №71 и окончил ее два года назад. Знакомые и учителя отзываются о нем как о положительном, спокойном юноше.

Случившееся стало огромным горем для родителей. Отец возлагал на старшего сына надежды, привлекая его к участию в семейном бизнесе.

Напомним, Рашид Мамедрзаев, которому 16 сентября должно было исполниться 21 год, погиб 14 июня в результате ДТП у дома №4 по улице Усть-Курдюмской. Здесь 28-летний Александр Колесников за рулем мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», который, изменив направление движения, протаранил ВАЗ-2114. После этого в них врезались «БМВ», «Киа Рио», «Ауди». 

Рашид управлял «четырнадцатой» и от полученных травм скончался на месте. Также жертвой аварии стала 26-летняя пассажирка мотоцикла Екатерина Горбатова.

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