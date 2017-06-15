5 июня начался крупнейший в истории стран Персидского залива дипломатический кризис, в результате которого некогда добрые соседи и перспективные союзники по широко освещавшемуся в СМИ «Ближневосточному НАТО» объявили Катару настоящую «холодную войну».

В ее орбиту вовлекаются все новые государства: 10 июня министр иностранных дел Катара посетил Москву, а 14 июня в столицу Катара Доху отправился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кажется, Катар не собирается быстро сдаваться и принимать условия ультиматума Саудовской Аравии. В Дамаске же за дракой главных спонсоров сирийской оппозиции следят с нескрываемым интересом и надеются на их взаимное истощение.

Плоды Трампа

Очевидно, что дипломатический кризис вокруг Катара произошел в результате исторического визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Саудовская Аравия заключила с Вашингтоном контрактов на общую сумму 330 миллиардов долларов, а в обмен Эр-Рияд получил право именоваться главным союзником США в регионе, расправляться с соперниками и определять, кто из них является спонсором международного терроризма. Подтверждение этому пришло на днях из твиттера Трампа, который недвусмысленно заявил, что его визит на Ближний Восток уже приносит плоды, есть доказательства финансирования террористов Катаром, но присутствует и надежда на скорое окончание этого «террористического ужаса».

Из материалов WikiLeaks известно, что в США знали о финансировании различных террористических группировок как Катаром, так и его нынешними противниками — Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном. Во всех этих государствах находятся американские военные базы, поэтому в ходе визита Трампа в регион и обсуждалась возможность создания «Ближневосточного НАТО». Однако равноправными вассалами Вашингтона государства Персидского залива становиться не пожелали, и старая междинастическая распря между Дохой и Эр-Риядом вспыхнула с новой силой.

Саудовская Аравия давно выказывала недовольство своим маленьким, но чрезвычайно амбициозным соседом. С точки зрения правящего королевского дома катарская династия худородная и никак не может претендовать на лидерство в мусульманской умме, тем более соперничать с хранителями святых мест Мекки и Медины. На катарцев смотрят как на внезапно и нечестно обогатившихся нуворишей. Если союзнические отношения Саудовской Аравии с США насчитывают почти сто лет, а ее правители уже давно претендуют на региональное лидерство, то история богатства Катара очень коротка.

Сверхдоходы от экспорта сжиженного газа Доха начала получать уже в XXI веке. Однако минимальное население Катара (300 тысяч человек) позволило направлять их в самые различные сферы, в том числе на завоевание авторитета в мусульманском мире. Огромное количество государственных и частных фондов финансируют самые разнообразные мусульманские организации по всему миру, среди которых находятся и те, которые в последнее время зарекомендовали себя как террористические.

Вдохновитель революции

Катар стал одним из организаторов «арабской весны». В Дохе располагались влиятельные лидеры организации «Братья-мусульмане», которые оказались в эпицентре восстаний в Египте, Тунисе и Сирии. Катарская телекомпания «Аль-Джазира» напрямую призывала народы стран Ближнего Востока к гражданскому неповиновению и вела прямые репортажи из охваченных мятежом стран. Однако, как нам хорошо известно, «арабская весна» закончилась для Туниса и Египта реставрацией прежних режимов, а для Сирии, Ливии и Йемена обернулась затяжной гражданской войной. «Братья-мусульмане» повсеместно теряли свои позиции и терпели поражения от других участников конфликтов.

В 2013 году Саудовская Аравия впервые серьезно поставила вопрос о лидерстве в регионе ребром. Тогда при активной поддержке саудовских спецслужб проявлявший неуемную активность во внешнеполитических вопросах эмир Хамад бин Халифа Аль Тани был вынужден передать власть своему сыну — нынешнему эмиру Тамиму. Тот в значительной степени снизил поддержку движения «Братья-мусульмане», однако полностью отказаться от политики отца не пожелал. В результате Эр-Рияд для ликвидации своего соседа-соперника вынужден был пойти на беспрецедентные меры — обратиться за помощью к Вашингтону и принять некоторые его сомнительные предложения.

В ходе визита Трампа в Эр-Рияд саудитам пришлось пойти на ряд непопулярных шагов, которые не принято обсуждать в СМИ. Для новой администрации американского президента главным союзником является Израиль, и Саудовской Аравии пришлось это признать и пообещать беспощадно бороться с врагами Тель-Авива в арабском мире. В целом интересы Израиля и Саудовской Аравии в регионе не так уж и противоречат друг другу. Главным соперником для обоих государств является Иран и нынешний режим в Сирии. Ради противостояния Тегерану Эр-Рияду пришлось отказаться от какой-либо не одобренной Израилем помощи различным палестинским организациям. Таким образом, палестинская проблема, на радость Тель-Авиву, давно уже сходит с мировой повестки дня, уступая место межарабским и межмусульманским противоречиям.

Саудиты с самого начала решили действовать с позиции силы и 6 июня выдвинули ультиматум, согласно которому Катару следовало полностью отказаться от ведения самостоятельной внешней политики, разогнать действующую редакцию «Аль-Джазиры», прекратить отношения с Ираном и организациями, которые Эр-Рияд считает террористическими, в том числе явно по запросу Израиля палестинским ХАМАС. Срок исполнения был поставлен 24 часа, однако до сих пор ответа на него не последовало. Значит, Катар решил пока не сдаваться на милость победителя и задействовать свои дипломатические каналы для разрешения кризиса. Помимо традиционных открытых призывов к миру в адрес Саудовской Аравии и США было принято решение обратиться за помощью к Москве и Анкаре.

Турция, Иран и Россия как последняя надежда

С Россией у Катара сложились очень напряженные и нестабильные отношения. С одной стороны, в Катаре скрывались многочисленные представители чеченской вооруженной оппозиции. В 2011 году в аэропорту Дохи полицейскими и таможенниками был избит российский посол Владимир Титоренко. Позиции по Сирии у России и Катара противоположные. Вместе с тем известны многомиллиардные инвестиции Катара в Россию, в частности, приобретение 19.5% акций компании Роснефть, консультации по международному газовому рынку и попытки создания «газового ОПЕК». В ходе визита в Москву глава МИД Катара рассказал о проблемах во взаимоотношениях с соседями и попросил вмешаться в разрешение ситуации через ООН. Однако, как в частной беседе с нами отметили высокопоставленные сотрудники российского МИД, никаких конкретных предложений катарская сторона не сделала, равно как и не предложила ничего взамен. Таким образом, визит в Москву можно рассматривать лишь как «прощупывание почвы». Россия сейчас является едва ли не международным изгоем, как и Иран, и напрямую обращаться к таким государствам за посредничеством и помощью не будет позитивно воспринято ни Вашингтоном, ни Эр-Риядом.

Гораздо большее значение для возможного прогресса в разрешении кризиса имеет визит в Доху 14 июня главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Катар давно уже является самым близким союзником Турции и крупным инвестором в ее экономику. Многие финансовые эксперты полагают, что серьезно пострадавшая от последствий «арабской весны» экономика Турции все еще находится на плаву лишь благодаря многомиллиардным вливаниям со стороны Катара. В 2015 году между Анкарой и Дохой было заключено соглашение о строительстве турецкой военной базы в Катаре. До настоящего времени об этой базе никто не вспоминал — судя по всему, США и Саудовская Аравия выступили против турецкого военного присутствия в регионе и дальнейшего развития эта тема не получила.

Однако именно сейчас Турция является одним из немногих союзников Катара, который обладает реальной военной мощью и может защитить Катар от потенциального вооруженного вторжения со стороны саудитов. Поэтому вопрос о направлении в Катар турецких военных вновь стал актуальным. Визит Мевлюта Чавушоглу предварила турецкая военная делегация, которая 12 июня обсудила с руководством Катара тему немедленного направления турецкого воинского контингента.

На защиту Катара встал и соседний Иран. Действительно, Катар, в отличие от всех стран Персидского залива, умудрялся поддерживать с Ираном рабочие отношения, что неудивительно: два государства делят между собой крупнейшее в мире газовое месторождение и заинтересованы в мирной его эксплуатации. Для претендующей на региональное лидерство Саудовской Аравии никакие дружественные отношения с Ираном невозможны, что и было отмечено в саудовском ультиматуме.

Иран уже пообещал направить продовольствие в осажденный Катар. Однако захочет ли Доха реально пользоваться поддержкой такого нового союзника, как Тегеран, против которого ополчились не только все соседи Катара, но и США? Скорее всего, предложения о реальной помощи со стороны Ирана останутся без внятного ответа.

Таким образом, в ходе развития кризиса определенная дипломатическая поддержка была оказана Катару со стороны России, Ирана и особенно Турции. США не вывели свою военную базу из Катара, что делает необоснованными все возможные предположения о переходе конфликта в военную сферу.

Однако 15 июня Вашингтон сказал свое последнее слово, которое, судя по всему, станет началом конца межзаливных противоречий. Сегодня правительство Катара заключило контракт на 12 миллиардов долларов о поставке истребителей F-15 с США. Предполагаю, что это станет переломным моментом кризиса и вполне достаточным поводом завершить все региональные противоречия мирным путем и снять с Катара обвинения в поддержке международного терроризма.