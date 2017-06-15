В Сумгаите украли микроавтобус и сдали как металлолом за 40 манатов

Житель города Сумгаит Даянат Гумбатов позвонил в службу «102» МВД и сообщил о краже микроавтобуса, который он припарковал рядом с автосервисом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники отделения полиции №3 Сумгаитского РОП. В ходе расследования было установлено, что микроавтобус был технически не исправен и долгое время стоял на ремонте. Поэтому увезти его было невозможно.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что микроавтобус увезли на эвакуаторе. Эвакуатор был найден, его водитель вызван в отделение полиции. Он сообщил, что вместе с обратившимся к нему человеком отвез микроавтобус в один из пунктов по приему металлов на территории города. Отправившиеся туда сотрудники полиции установили, что транспортное средство было продано за 40 манатов.

Совершивший кражу житель города Турал Гусейнов задержан сотрудниками отделения полиции №3 в качестве подозреваемого лица. В своих показаниях Т.Гусейнов сказал, что старый микроавтобус стоял на этом месте долгое время. Он подумал, что транспортное средство бесхозное, поэтому решил сдать его как металлолом.