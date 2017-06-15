Подписаться на уведомления
 

В Сумгаите украли микроавтобус и сдали как металлолом за 40 манатов

 

Житель города Сумгаит Даянат Гумбатов позвонил в службу «102» МВД и сообщил о краже микроавтобуса, который он припарковал рядом с автосервисом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, на место происшествия прибыли сотрудники отделения полиции №3 Сумгаитского РОП. В ходе расследования было установлено, что микроавтобус был технически не исправен и долгое время стоял на ремонте. Поэтому увезти его было невозможно.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что микроавтобус увезли на эвакуаторе. Эвакуатор был найден, его водитель вызван в отделение полиции. Он сообщил, что вместе с обратившимся к нему человеком отвез микроавтобус в один из пунктов по приему металлов на территории города. Отправившиеся туда сотрудники полиции установили, что транспортное средство было продано за 40 манатов.

Совершивший кражу житель города Турал Гусейнов задержан сотрудниками отделения полиции №3 в качестве подозреваемого лица. В своих показаниях Т.Гусейнов сказал, что старый микроавтобус стоял на этом месте долгое время. Он подумал, что транспортное средство бесхозное, поэтому решил сдать его как металлолом.

896 просмотров


Старости
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Наша погода
Сегодня 29° / 19°
16 Июн 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

США могут нанести ракетный удар по войскам Асада Заявление Минобороны России
Ильхам Алиев выделил деньги на полное восстановление Джоджуг Марджанлы
Израильтянина могут посадить за деньги, спрятанные в Азербайджане
Мужчина угрожает взорвать себя у генконсульства США в Стамбуле
Почему Катар отменил авиарейсы в Баку Заявление Нахида Багирова
В Сумгаите украли микроавтобус и сдали как металлолом за 40 манатов
Тело погибшего в России 20-летнего Рашида доставят в Азербайджан
КАТАРстрофа: кто станет любимой женой Вашингтона? наша аналитика
Шотландцы уже не хотят независимости
Ким Чен Ыну подарили книгу Трампа
В Ереване протестуют против секретных американских лабораторий
Смелый школьник спросил Путина о коррупции
Нафталан объявили одним из лучших санаториев в СНГ они о нас
ИГ захватило бывший опорный пункт бен Ладена
Генерал Айдамиров об ударе по Еревану
Олигархи продают свою собственность в Баку А кто покупает? ФОТО
Ансис Эгле: «Азербайджан как главный коридор для Латвии» эксклюзив
Нефть продолжает дешеветь: Brent — $46
В Иране уничтожили двух боевиков
Россия готова предоставить убежище экс-директору ФБР
Евросоюз отменил роуминг. А как же Azercell?
Путин рассказал о своих внуках
Взрыв у детского сада в Китае десятки жертв; видео
Саакашвили просит пощады у Иванишвили поможет ли?
Судья ООН приговорен в Турции к 7,5 года
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться