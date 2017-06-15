Глава Ассоциации туризма страны Нахид Багиров внес ясность в отмену авиарейсов компании Qatar Airways в Баку. В беседе с корреспондентом haqqin.az Нахид Багиров заявил, что рейсы в Баку отменены по коммерческим соображениям.

«Дело в том, что из-за месяца Рамазан заполняемость рейсов низкая, и было принято решение отменить только первые два рейса. Это не означает, что Qatar Airways сворачивает свою деятельность в Азербайджане», — сказал он.

Отметим, что запланированный на сегодня рейс Доха — Баку компании Qatar Airways был отменен, об этом haqqin.az сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Также был отменен рейс компании Qatar Airways Баку — Доха, запланированный на 03:30 15 июня.