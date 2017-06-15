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Мужчина угрожает взорвать себя у генконсульства США в Стамбуле

 

Полиция прибыла к генконсульству США в Стамбуле, где неизвестный угрожает самоподрывом.

Мужчина принес с собой взрывчатку, сообщает Haber Turk в четверг, 15 июня.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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