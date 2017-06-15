Израильтянина могут посадить за деньги, спрятанные в Азербайджане

Минюст Израиля сообщил, что прокуратура Тель-Авивского округа предупредила бизнесмена Григория Гуртового, владельца холдинга BGI, контролирующего крупного израильского поставщика продуктов питания Willi Food, что после слушаний его дело может быть передано в суд, пишут израильские СМИ.

Согласно сообщению Минюста, Григорий Гуртовой подозревается в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении доверием, фальсификации корпоративных документов. Для аферы использовался Международный банк Азербайджана под руководством Джахангира Гаджиева, где и были спрятаны деньги.

В пресс-релизе Минюста цитируются материалы дела, согласно которым, в июле 2015 года бывший владелец холдинга BGI Александр Грановский передал Григорию Гуртовому контроль над указанными выше компаниями, которые держали около 60 миллионов долларов в банках Австралии и Азербайджана.

Однако следствие полагает, что Гуртовой воспользовался своими полномочиями, чтобы скрыть тот факт, что заявленные активы на практике были недоступны, так как под них уже были выданы кредиты ему и Грановскому. При этом совету директоров компаний Гуртовой представил документы с искаженной информацией, в которой не упоминалось о том, что деньги невозможно использовать.

Напомним, ранее haqqin.az писал о том, что скандал разгорелся в 2016 году, когда один из крупных акционеров компании Эльдад Леви обратился в суд с требованием разобраться, почему средства компании были размещены в Азербайджане и Австралии. Эльдад Леви утверждал, что руководство компании разместило 11 миллионов долларов в Азербайджане, чтобы не платить деньги акционерам.

Позже новый владелец компании Григорий Гуртовой выступил с заявлением, в котором утверждал, что незаконное использование средств началось еще в тот период, когда BGI управлял одесский бизнесмен Александр Грановский.