Ильхам Алиев выделил деньги на полное восстановление Джоджуг Марджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает официальный сайт главы государства.
В целях продолжения строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созданию сельской инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, в том числе строительства 100 частных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев будет выделено 9,0 (девять) миллионов манатов.
Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.