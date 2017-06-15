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Ильхам Алиев выделил деньги на полное восстановление Джоджуг Марджанлы

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает официальный сайт главы государства.

В целях продолжения строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созданию сельской инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, в том числе строительства 100 частных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев будет выделено 9,0 (девять) миллионов манатов.

Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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