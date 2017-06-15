США могут нанести удары по подразделениям сирийских войск с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, переброшенных из Иордании на базу Эт-Танф в Сирии. Об этом заявили журналистам в Минобороны России, передает РИА Новости.

"Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам "Сирийских демократических сил", действующим против террористов ИГИЛ в Ракке. При этом силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS", - говорится в заявлении ведомства.

"Минобороны России внимательно отслеживает обстановку вблизи сирийско-иорданской границы", - добавили в министерстве.

Ранее США перебросили из Иордании на базу американских сил специальных операций в районе сирийского населенного пункта Эт-Танф, в 18 км от иорданской границы, две установки РСЗО HIMARS.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, "размещение любого вида иностранных вооружений на территории Сирии, а тем более реактивных систем залпового огня, должно быть согласовано с правительством суверенной страны".