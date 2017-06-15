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Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России

 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн подвергли критике проект новых санкций США в отношении России из-за возможного ущерба европейским странам. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы», — говорится в тексте.

Габриэль и Керн отметили, что в законопроекте указан план по продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа с европейского рынка.

По их мнению, цель этого плана состоит в том, чтобы «обеспечить работу в нефтяной и газовой промышленности в США», и санкции не должны быть связаны с экономическими интересами вводящей их стороны.

«Угрозы штрафами компаниям в Германии, Австрии и других европейских странах, работающих на американском рынке, из-за того, что они участвуют в газовых проектах, таких как «Северный поток — 2» с Россией, вносят совершенно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения», — говорится в совместном заявлении.

Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии выразили «поддержку усилиям Госдепартамента США, направленным на изменение этого законопроекта».

Напомним, что ранее американский сенат одобрил законопроект, предусматривающий расширение антироссийских санкций. 

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