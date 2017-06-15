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Скоро начнется первый раунд переговоров по Brexit

 

Первый раунд переговоров по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза начнется 19 июня. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства Соединенного Королевства, передает ТАСС.

"Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис договорились дать ход в понедельник, 19 июня, статье 50 (Лиссабонского договора)", - цитирует пресс-служба совместное заявление сторон. "Обе стороны согласились с тем, что официальные переговоры в соответствии с процессом, предусмотренным статьей 50, могут сейчас начаться", - отметили в правительстве.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, которая должна продлиться в течение двух лет и завершиться к марту 2019 года.

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