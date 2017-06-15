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США вводят новые санкции против Ирана

 

Сенат Конгресса США на заседании принял законопроект, который предусматривает введение санкций за участие в поставках вооружений Ирану. Документ уже набрал необходимое число голосов, сообщает ТАСС.

Согласно тексту, президент США должен вводить санкции против лиц, имеющих отношение или оказывающих содействие программе Исламской Республики Иран по разработке баллистических ракет или иных видов оружия массового поражения. Основанием для введения ограничений может послужить оказание финансовых услуг, материальной и технологической поддержки, организация транспортировки материалов для создания ракет. Лица, оказавшиеся под санкциями, не смогут получить американскую визу, американцам запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения. Их собственность и активы на территории США при наличии таковых подлежат аресту.

В законопроекте заложена норма, согласно которой глава государства обязан добавить в черный список тех, кто участвует в поставках Ирану "танков, бронетехники, артиллерийских установок крупного калибра, боевой авиации, ударных вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных систем". Кроме того, под американские санкции попадут и те, кто занимается техническим обслуживанием иранской техники и помогает военным ее осваивать.

Отдельно предусматриваются санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитных частей иранских Вооруженных сил. Это же касается иностранных лиц, сотрудничающих с КСИР.

Разработчики законопроекта также хотят обязать госсекретаря США, министра обороны, министра финансов и директора национальной разведки разработать стратегию "сдерживания Ирана", представляя ее обновленную версию Конгрессу каждые два года. Этот документ должен включать и сведения о боеготовности иранской армии, наличии у страны химического и биологического оружия.

В этот же законопроект ранее была включена поправка об ужесточении санкций в отношении России. Теперь инициатива поступает на рассмотрение Палаты представителей - только в случае ее принятия там она отправится на подпись к президенту США.

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