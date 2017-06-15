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Путин: "У России нет оснований прекращать отношения с курдами"

 

Россия всегда поддерживала отношения с курдским народом, и нет оснований их прекращать, заявил сегодня журналистам президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом и я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу, о которой вы сейчас сказали. Это борьба с терроризмом. Мы знаем, и я уже об этом неоднократно говорил, наша позиция здесь является открытой — мы знаем, какой большой существенный вклад вносят курдские бойцы в борьбу с терроризмом, это очень боеспособные подразделения, и действуют они очень эффективно", — сказал Путин.

"Ну а что касается более широкого сотрудничества — вы сами упомянули о моей встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани. Мы, в целом, с Ираком работаем очень активно, и эти отношения будут развиваться", — добавил президент РФ.

По словам Путина, курдская проблема является острой; Россия будет выстраивать свою позицию по этому вопросу в рамках международного права.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что курдская проблема является острой. Мы нашу позицию давно определили. Мы будем действовать и выстраивать свою позицию в рамках международного права", — заключил президент РФ.

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