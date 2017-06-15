В ООН появится управление по борьбе с терроризмом

Генассамблея ООН постановила учредить управление по борьбе с терроризмом. Резолюция об этом была принята на всеобщем собрании. Генсек организации Антониу Гутерриш приветствовал такое решение. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

С инициативой создания нового управления выступил сам Гутерриш. Он поблагодарил председателя Генассамблеи ООН Питера Томсона за рассмотрение резолюции, которая позволит провести серьезную реформу структур ООН, отвечающих за борьбу с терроризмом.

Так, в новую структуру из департамента по политическим вопросам будут переведены сотрудники из офиса по борьбе с терроризмом и целевой группе по борьбе с терроризмом, а глава нового управления получит статус заместителя генсека ООН.