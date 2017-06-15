Взрыв в кабульской мечети

Взрыв прогремел в одной из мечетей Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.
По его данным, за взрывом последовала стрельба. Другие подробности пока не приводятся.
Взрыв прогремел в одной из мечетей Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.
По его данным, за взрывом последовала стрельба. Другие подробности пока не приводятся.
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