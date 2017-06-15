Сенат США ужесточил санкции против России

Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России и усилении давления на Иран. Прямую трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против. Для принятия законопроекта требовалось простое большинство голосов.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и Крымом.

Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

В законопроект также включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.