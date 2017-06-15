Десятки турецких военных приговорены к пожизненному заключению

Суд Анкары вынес первое судебное решение по делу о попытке переворота в июле прошлого года, приговорив 23 военных к пожизненному заключению. Об этом сообщает в четверг агентство Anadolu.

Осужденным были предъявлены обвинения в попытке изменения конституционного строя и насильственном удержании главы администрации президента Турции Фахри Касырги во время попытки переворота. Они были признаны виновными в том, что поместили его в машину скорой помощи и доставили на авиабазу Акынджи, где находился штаб мятежников.

Из 26 обвиняемых 23 были приговорены к пожизненному заключению, двое оправданы, а бывший командир полка президентской гвардии полковник Мухсин Кутси Барыш осужден на 12 лет тюрьмы.