Автомобиль въехал на тротуар на Манхэттене, передает New York Daily news.

Согласно информации, травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

SUV jumps curb in Midtown Manhattan, injuring at least 10 pedestrianshttps://t.co/7VFGugExxG pic.twitter.com/0v0H6brl46