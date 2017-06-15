Автомобиль въехал на тротуар на Манхэттене, передает New York Daily news.
Согласно информации, травмы различной степени тяжести получили 10 человек.
SUV jumps curb in Midtown Manhattan, injuring at least 10 pedestrianshttps://t.co/7VFGugExxG pic.twitter.com/0v0H6brl46— Breaking911 (@Breaking911) 15 июня 2017 г.
Из десяти пострадавших один был госпитализирован, остальным медики оказали первую помощь на месте.
#BREAKING Car ploughs into crowd in #Manhattan, #NewYork.. Reports of injuries.. pic.twitter.com/hgGJTZg4OQ— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 15 июня 2017 г.
Подобный инцидент произошел в Нью-Йорке в середине мая. В результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер погиб один человек, еще 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. Виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, находившийся под воздействием синтетической марихуаны.