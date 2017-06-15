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Раненого друга Трампа еще раз прооперировали

 

Еще одна операция была сделана в четверг раненному в результате стрельбы в Вирджинии заместителю лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивену Скалису. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

В среду 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по бейсбольному полю в городе Александрия (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса. Скалис был ранен в бедро. Конгрессмена доставили в больницу, где ему была проведена первая операция. Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза.

В результате стрельбы пострадали еще несколько человек, среди которых помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.

Позже выяснилось, что стрелявший был сторонником демократов - в прошлом году он работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперника Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В среду вечером президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей Трамп навестили Скалиса в больнице.

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