В США поджигателя мечети приговорили к 20 годам тюрьмы

В США 65-летний Роберт Доггарт приговорен к 20 годам заключения за попытку организации поджога мечети в деревушке Исламберг (штат Нью-Йорк), сообщают американские СМИ.

Согласно информации, Доггарт пытался нанять людей для нападения на Исламберг, где живут в основном мусульмане. В его планы входил поджог и взрыв мечети, кафетерия и школы. Сообщников он искал посредством интернета.

На суде присяжные услышали записи разговоров, в которых Доггарт неоднократно обсуждал убийство людей. В ходе одного из них Доггарт отметил, что не хочет убивать детей, но «всегда бывает побочный эффект».