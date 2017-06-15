Чемпиона мира по боксу арестовали за марихуану

Американский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер был арестован в городе Таскалуса (штат Алабама), в его автомобиле обнаружена марихуана. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Boxingscene.

Полицейские остановили машину боксера из-за нарушения правил тонировки. При проверке документов стражи порядка почувствовали запах марихуаны. Офицеры полиции обыскали автомобиль и нашли в нем наркотики.

Уайлдер был арестован, но позже отпущен под залог в одну тысячу долларов. Также спортсмену вручили повестку в суд.

Адвокат Уайлдера заявил, что марихуана принадлежала не боксеру, а другому человеку, который пользовался его машиной, пока тот был за пределами города.

В мае 2013 года Уайлдер был арестован после конфликта с женщиной, которая обвинила его в применении физической силы. Адвокат спортсмена заявил, что боксеру показалось, что его ограбили. Женщина приняла извинения Уайлдера и инцидент был исчерпан.

5 мая Уайлдер бросил вызов британцу Энтони Джошуа, который является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).