В Мосуле иракская армия запретила женщинам носить никабы

Иракские вооруженные силы, освободившие восточную часть Мосула от террористов "Исламского государства", запретили женщинам носить никабы в рамках антитеррористических мер, сообщают в четверг западные СМИ, передает Интерфакс.

По их информации, во время оккупации Мосула террористами, они обязали женщин носить никаб, который закрывает лицо за исключением глаз.

В свою очередь, командование иракскими вооруженными силами ввело запрет на ношение никаба после того, как были задержаны несколько террористов ИГИЛ, прятавших лица за черной материей.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.