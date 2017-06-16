В Анкаре посла США вызвали на ковер

Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД, где ему заявили о несогласии в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении.

Отмечается, что потасовка у резиденции турецкого посла в США была вызвана "неспособностью местных органов безопасности принять необходимые меры".