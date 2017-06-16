Подписаться на уведомления
 

Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести

 

Британские власти пытаются установить точное число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона, где в 120 квартирах проживали до 600 человек, передает ТАСС.

По прошествии почти двух суток с момента трагедии известно о гибели 17 человек, в то время как в Скотланд-Ярде надеются на то, чтобы эта цифра не стала трехзначной.

Всего в общей сложности было госпитализировано 79 человек, сейчас в больницах продолжают находиться 37 пострадавших, 17 из них находятся в тяжелом состоянии. В ходе спасательной операции пострадали девять пожарных.

Отвечая на вопрос, сколько всего людей могло погибнуть в этом пожаре, офицер Службы лондонской полиции Стюарт Канди, сказал: "Я надеюсь, что эта цифра не будет трехзначной". По данным полиции, удалось предварительно установить личности только шести жертв пожара.

"Обнаружение жертв внутри здания представляет большую сложность, однако это наш главный приоритет", - отметил полицейский. По его словам, "существует риск", что некоторые погибшие никогда не будут опознаны, а на саму поисковую операцию потребуются недели или даже месяцы.

258 просмотров


Старости
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Приостановлено авиасообщение между Катаром и Азербайджаном
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
17 Июн 22° / 16°
18 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Главы генштабов США и России договорились не разглашать детали переговоров
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
Взрыв в шиитской мечети устроили боевики ИГИЛ обновлено 00:40
В Анкаре посла США вызвали на ковер
Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана обновлено 23:42
В Мосуле иракская армия запретила женщинам носить никабы
Чемпиона мира по боксу арестовали за марихуану
В США поджигателя мечети приговорили к 20 годам тюрьмы
Раненого друга Трампа еще раз прооперировали
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей фото; обновлено 22:20
Десятки турецких военных приговорены к пожизненному заключению
Сенат США ужесточил санкции против России
В ООН появится управление по борьбе с терроризмом
Путин: "У России нет оснований прекращать отношения с курдами"
Ильхам Алиев на сороковинах Рафиги Алиевой фото
США вводят новые санкции против Ирана
Скоро начнется первый раунд переговоров по Brexit
Мужчина угрожает взорвать себя у генконсульства США в Стамбуле обновлено 19:55
Ураган прошелся по Гяндже фото; видео
В Загатале молния убила 55-летнего мужчину фото; видео
Хоуситы поразили ракетой боевой корабль ОАЭ
Германия и Австрия раскритиковали новые санкции США против России
США могут нанести ракетный удар по войскам Асада Заявление Минобороны России
Ильхам Алиев выделил деньги на полное восстановление Джоджуг Марджанлы
Израильтянина могут посадить за деньги, спрятанные в Азербайджане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться