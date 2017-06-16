Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести

Британские власти пытаются установить точное число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона, где в 120 квартирах проживали до 600 человек, передает ТАСС.

По прошествии почти двух суток с момента трагедии известно о гибели 17 человек, в то время как в Скотланд-Ярде надеются на то, чтобы эта цифра не стала трехзначной.

Всего в общей сложности было госпитализировано 79 человек, сейчас в больницах продолжают находиться 37 пострадавших, 17 из них находятся в тяжелом состоянии. В ходе спасательной операции пострадали девять пожарных.

Отвечая на вопрос, сколько всего людей могло погибнуть в этом пожаре, офицер Службы лондонской полиции Стюарт Канди, сказал: "Я надеюсь, что эта цифра не будет трехзначной". По данным полиции, удалось предварительно установить личности только шести жертв пожара.

"Обнаружение жертв внутри здания представляет большую сложность, однако это наш главный приоритет", - отметил полицейский. По его словам, "существует риск", что некоторые погибшие никогда не будут опознаны, а на саму поисковую операцию потребуются недели или даже месяцы.