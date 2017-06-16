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Главы генштабов США и России договорились не разглашать детали переговоров

 

Глава объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и его российский коллега, генерал Валерий Герасимов договорились не разглашать детали переговоров, которые проходили между двумя военными, заявил РИА Новости представитель ОКНШ.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Данфорд обcуждает с Герасимовым вопросы избежания конфликтных ситуаций в балтийском регионе во время проведения там военных учений в августе и в сентябре.

"Генерал Данфорд и генерал Герасимов поддерживают регулярные контакты по целому ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес. Они оба договорились не обсуждать детали этих переговоров публично", — ответил собеседник агентства на вопрос о содержании переговоров по Балтии.

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Главы генштабов США и России договорились не разглашать детали переговоров
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