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Госдеп США об обвинениях в адрес охранников Эрдогана

 

Обвинения, предъявленные 12 турецким сотрудниками безопасности, свидетельствуют о том, что США нетолернты к лицам, которые используют запугивание и насилие, чтобы подавить свободу слова. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

Она отметила, что Госдеп определит необходимость принятия дополнительных шагов.

Напомним, что шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр Мюриэль Боузер объявили в четверг на совместной пресс-конференции о том, что полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами в американской столице.

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Госдеп США об обвинениях в адрес охранников Эрдогана
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