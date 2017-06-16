Российский президент Владимир Путин провел сеанс общения с народом в рамках традиционной прямой линии, которая стала 15-й его счету. Он отвечал на вопросы в течение четырех часов. Его первая прямая линия состоялась 24 декабря 2001 года, предпоследняя - 14 апреля 2016 года. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. Рекорд прямой линии был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 48 минут. В 2016-м прямая линия длилась около трех с половиной часов. В этом году прямая линия впервые прошла летом.

Как выжить в России

Ведущие нынешней прямой линии несколько раз повторяли, что было получено рекордное - около 2 миллионов вопросов президенту, которые поступили в письменной форме, по телефону, в формате видеообращения. Что было принципиально новым и важным в этом общении Путина с россиянами? Не так то много. По сути, речь шла о локальных, местечковых проблемах, которые ему задавали россияне от Калининграда до Владивостока. Как прожить на нищенскую зарплату? Как ездить по российским дорогам, для которых больше подходит слово "направления"? Как жить в аварийных бараках, где зимой нет горячей воды, а летом - холодной, где сортир находится на улице, один на несколько десятков семей?

К чести Путина надо признать, что он сам в начале общения коснулся темы снижения доходов граждан страны. Это снижение видно всем и каждому, и повышение ВВП, которое составит, по словам президента около 0.7 процента в этом году не может затмить то, что по собственному признанию Путина с 2012 года число людей, живущих за чертой бедности увеличилось с 10.5 до 13.7 процентов.

Обеспечение роста доходов граждан России, а также избавление их от нищеты станут, заявил Путин, основными задачами в следующем «президентском цикле». Однако вопрос о том, будет ли он сам выдвигать свою кандидатуру, что интересует абсолютно всех в нашей стране и многих за рубежом ведущие так и не решились задать. Они слукавили, спросив, является ли нынешняя прямая линия последней. На что президент ответил, мол, если будет еще, то она также станет прямой.

На вопрос о преемнике президент не исключил, что сам «когда-то определится» с ним. Это "когда-то" вряд ли могло кого-то удовлетворить.

Во время нынешней прямой линии не прозвучало абсолютно никаких острых вопросов от сидящих в зале. Последним вообще было уделено очень мало внимания, в отличие от предыдущих сеансов общения с народом. А если и задавались вполне корректные вопросы из зала, то Путин давал на них весьма уклончивые ответы. Чтобы не быть голословным, приведу один пример.

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков задал Путину вопрос о том, каким тот видит возможное российско-американское сотрудничество, в каких областях оно может успешно развиваться. В ответ президент перечислил ряд проблем - борьба с терроризмом, Сирия, Украина, внутриполитическое положение в США, но ни единым словом не коснулся вопросов экономики, торговли, науки. А ведь торговля и сотрудничество с США резко упали в последние годы, от чего страдают и российские бизнесмены, и ученые. В 2016 объем торговли между двумя странами составил 20 миллиардов долларов в то время, как торговля США с Китаем превышает 520 миллиардов долларов, с ЕС - около 600 миллиардов.

Определенное оживление в зале вызвал ответ Путина президенту Украины Петру Порошенко. Отвечая на вопрос о введении ЕС безвизового режима для Украины, которое Порошенко прокомментировал цитатой из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия", Путин вспомнил продолжение: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей..." Он напомнил, что Лермонтов в тот момент был офицером русской армии, патриотом и ехал на войну. "Те области, которые сейчас Украина, в те времена были частью России (стало быть, тоже "немытой" - haqqin.az). Лермонтов никуда не уезжал из своей страны, и, возможно, Петр Алексеевич показывает нам таким образом, что тоже никуда не собирается", - с иронией закончил свой ответ украинскому президенту Путин.

В отсутствие острых вопросов из зала телезрители наслаждались вопросами, присланными с мест, которые появлялись в неотредактированном виде (кто говорит, что в России нет свободы слова?) на экране. "Дождемся ли мы появления, наконец первой леди страны?" "Правду ли говорят, что Навальный теперь про вас снимает фильм?", "До каких пор мы будет слышать "Денег нет, но вы держитесь?", "Может, вы устали и вам пора отдохнуть?"

Откровением президента можно считать лишь то, что он сообщил: у него родился второй внук. Однако он уже говорил о том же американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снял о российском лидере четырехсерийный фильм, который порциями уже начал выходить на канале ShowTime в США. Его также приобрел российский Первый канал, который покажет ленту 19-21 июня.

На кладбище в белых тапках

В последние недели две в российских СМИ только и говорили, что об этом фильме Стоуна. С него начинались почти все новостные выпуски на федеральных телеканалах. В этой картине президент России водит автомобиль, обвиняет США в поддержке боевиков в Чечне, критикует Горбачева и, что редко бывает, отвечает на вопрос о своей семье.

В России фильм уже "растащили" на цитаты-там в отличие от "прямой линии" множество нестандартных ответов. Некоторые полны иронии. «У Америки прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения [отношений России с США]?» — спросил российского лидера Стоун. На это Путин ответил, что «надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище». «Ого, это очень по-русски», - прокомментировал такой ответ режиссер.

Спецслужбы США помогали боевикам в Чечне, есть доказательства, сказал Владимир Путин Оливеру Стоуну. Он также заявил о причастности Вашингтона к созданию "Аль-Каиды" в Афганистане, и раскритиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева за то, что тот не смог получить гарантии нераспространения НАТО на восток.

Весьма откровенно прозвучал ответ Путина, который вспоминал, как Борис Ельцин предложил ему стать президентом.

Искренне прозвучали и слова Путина о внуках. На вопрос Оливера Стоуна, любит ли он своих внуков, Путин ответил: "Очень". В то же время, отвечая, удается ли ему с ними играть, президент сказал: "Очень редко, к сожалению".

Британская ВВС напоминает в этой связи о том, что у Владимира Путина и его бывшей жены Людмилы Путиной есть две дочери, Мария и Катерина.

Официально об их жизни ничего неизвестно. По данным СМИ, Мария занимается наукой и замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном, у них есть дочь. Катерина, по информации журналистов, носит фамилию Тихонова и возглавляет фонд "Иннопрактика", который занимается проектом научной долины МГУ. Она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым, сообщали СМИ, но Путин это никогда не подтверждал.

В кулуарах о протестах и Навальном

Но вернемся к "прямой линии". Уже после того, как она закончилась, журналисты в кулуарах спросили президента, что он думает о проведенных 12 июня, в день национального праздника России - Дня независимости протестных акциях по всей стране. Путин заявил, что эти акции были организованы для решения «личных вопросов, связанных с саморекламой», а не для «улучшения ситуации в стране». «Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело - использовать эти акции как инструмент провокаций и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую», - сказал президент.

Странно, однако, что этот вопрос не прозвучал по время 4-часового общения президента с нацией. Ведь эти протестные акции прокатились в десятках городов России. Только в Москве были задержаны 823 человек, в Петербурге — свыше 500.

А с этими акциями были связаны и многие другие вопросы, которые задают пользователи социальных сетей и не подконтрольных Кремлю изданий. Люди спрашивают, например, с чем связаны чрезвычайно жесткие силовые действия полиции по пресечению мирного шествия на Тверской улице в Москве.

На днях стало известно, что в разгоне участников антикоррупционной акции участвовал украинец некий Сергей Кусюк, бывший командир спецподразделения МВД Украины "Беркут". Локальный, малозначимый факт, скажите вы. Как сказать. В 2013 году этот человек командовал разгоном протестующих на Майдане. Чем это закончилось для Украины, России и остального мира хорошо известно. А теперь участие бывшего командира "Беркута", который теми же методами, но в форме российского омоновца подавлял действия участников мирного шествия вызывает множество вопросов. Которые могли быть, но не были адресованы президенту Путину.

Кстати, после прямой линии к Путину подошел корреспондент ВВС, который спросил его об Алексее Навальном, мол, считает ли президент его своим политическим конкурентом на выборах 2018 года. "Нисколько не сомневался, что именно этот вопрос вы и зададите, -ответил Владимир Путин. - Потому что в определенном смысле пропагандируете тех людей, которых поддерживаете".

То есть, по мнению президента, за Навальным стоят только зарубежные центры. А как же десятки тысяч людей, прежде всего молодых, которые по призыву оппозиционера выходят на улицы российских городов? Тема для дискуссии, но она в рамках прямой линии не состоялась.

Четырехчасовое общение Путина с народом при всех туманных намеках на возможного преемника, похоже, поставила последние точки на "i" в вопросе о том, кто станет следующим президентом России. Владимир Путин, кто же еще. А вместе с этим президент задумался и над упрочением своего наследия и улучшением своей репутации в мире, пригласив для этого известного режиссера. Всем же остальным россиянам послан сигнал: Путин их последняя надежда. И если ее не будет, все отправятся на кладбище в белых тапках.