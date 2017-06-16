Патриархия Грузии обвинила азербайджанские телеканалы в кощунстве

Патриархия Грузии обвинила азербайджанские телеканалы – ATV и ARB в нарушении этических норм и оскорблении чувств грузинских верующих. Как сообщает haqqin.az, возмущение грузинского духовенства вызвали те клипы, которые в церкви в Гахском районе снимали азербайджанские телекомпании. Патриархия расценивает их как кощунственные и оскорбительные для православного храма.

Речь идет о клипах, снятых в Курмухской церкви Святого Георгия. В частности, азербайджанская развлекательная телекомпания ARB выпустила в эфир передачу «Фернандо в городе», один из сюжетов которой был снят в Курмухском храме, где молодой мужчина на алтаре храма в непристойной манере исполняет «Ave Maria» Шуберта. К сожалению, это уже второй известный нам случай хамского отношения к этому памятнику. Напомним, что в 2015 году телекомпания ATV именно там сняла клип кощунственного содержания.

Патриархия Грузии обратилась к властям Азербайджана и духовному лидеру азербайджанского народа — шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде, и просит их своевременно изучить эти акты и принять соответствующие меры по искоренению подобного отношения к грузинским храмам.