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40-летняя азербайджанка будет казнена в Иране

Автор: Отдел информации 

Суд города Урмия 15 июня отклонил апелляцию об отмене смертной казни 40-летней азербайджанки, матери трех детей Тахмине Данеш (Tahmineh Danesh), сообщает haqqin.az со ссылкой на Женский комитет оппозиционного Иранского национального совета сопротивления.

Тахмине Данеш была арестована 2 апреля 2015 года по обвинению в убийстве и «незаконных отношениях». 11 ноября 2016 года вторым отделением Уголовного суда Урмии она была приговорена к смертной казни и 90 ударам плетью.

Урмия является столицей провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В сообщении комитета отмечается, что в соответствии с международными правовыми нормами запрещается приговаривать многодетных матерей к тюремному заключению, и тем более к смертной казни.

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