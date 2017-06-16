40-летняя азербайджанка будет казнена в Иране

Суд города Урмия 15 июня отклонил апелляцию об отмене смертной казни 40-летней азербайджанки, матери трех детей Тахмине Данеш (Tahmineh Danesh), сообщает haqqin.az со ссылкой на Женский комитет оппозиционного Иранского национального совета сопротивления.

Тахмине Данеш была арестована 2 апреля 2015 года по обвинению в убийстве и «незаконных отношениях». 11 ноября 2016 года вторым отделением Уголовного суда Урмии она была приговорена к смертной казни и 90 ударам плетью.

Урмия является столицей провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана.

В сообщении комитета отмечается, что в соответствии с международными правовыми нормами запрещается приговаривать многодетных матерей к тюремному заключению, и тем более к смертной казни.