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Азербайджанские вузы ниже пятитысячного места среди вузов мира

Автор: Отдел социума 

В азербайджанских школах прозвенел «последний звонок». Выпускники вышли на финишную прямую: впереди вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Во многих странах, для того, чтобы помочь определиться в предпочтениях, существует национальный рейтинг университетов.

Между тем, общепринятого в развитых странах мира рейтинга лучших вузов в Азербайджане нет. Да и как их определять? По количеству ученых, получивших международные премии (Нобелевскую, Кавли, Абеля и др.), преподающих в наших университетах? По словам эксперта в области образования Этибара Алиева, чтобы войти в список хороших (по международным стандартам) вузов, нужно иметь больше учащихся из зарубежных стран, широкий перечень современной литературы в библиотеке, отличные студенческие кампусы (их вообще в Азербайджане нет). Нужна и возможность трудоустройства в других странах, высокий уровень внедрения информационных и коммуникационных технологий и т.д. «Поэтому азербайджанских вузов в международных рейтингах нет, или же они в перечне ниже пятитысячного места среди вузов мира», - отмечает он.

По его словам, определенными показателями востребованности внутри страны могут служить только два фактора. Первый - набравших на выпускных экзаменах более 600 баллов абитуриентов, которые выбрали конкретный вуз. По этому критерию лидируют Бакинская высшая школа экономики, Азербайджанская дипломатическая академия, БГУ и бывший Университет «Кавказ».

«Второй показатель - ссылки в научных работах на конкретный университет. Здесь в лидерах БГУ, Азербайджанский экономический университет, Азербайджанская нефтяная академия и университет «Хазар». Но это не значит, что эти университеты соответствуют стандартам ведущих мировых вузов», - говорит Алиев.

По словам эксперта, азербайджанским вузам дальше еще сложнее будет приблизиться к когорте топ-университетов мира. «Конкуренция на мировом рынке образования с каждым готом усиливается. Вузы таких стран как Сингапур, Канада и другие стремительно набирают мировую популярность», - заявил собеседник.

По словам другого эксперта Аждара Агаева, проблема отставания азербайджанского высшего образования заключается в отсутствии конкуренции между государственными и частными вузами. «Нет ничего такого, что бы заставило вузы совершенствовать свою работу. Работа по составлению рейтинга лучших вузов у нас не ведется, так как нет системного совершенствования учебных заведений в соответствии с мировыми стандартами. В такой ситуации абитуриенты выбирают вуз с расчетом на будущее и тот социальный статус, который они планируют получить».

Как рассказывает Агаев, если молодежь мечтала стать врачами и преподавателями, то после смены государственного строя и экономических взаимоотношений, на передний план вышел не престиж профессии, а его прибыльность. Поэтому сейчас наиболее востребованы Азербайджанская нефтяная Академия, Экономический университет, Технический университет, БГУ и Университет «Хазар».

«Изменились критерии престижа, более предпочтительными стали профессии, которые в условиях рыночной экономики наиболее прибыльные», - считает он.

Надо отметить еще один фактор, влияющий на выбор вуза, о котором мало говорят наши специалисты - ментальность. «Традиционно, азербайджанская семья чрезмерно опекает ребенка, который ограничен в праве выбора. Как правило, родители сами решают в какой школе учиться, каким спортом заниматься, какой язык изучать, как отдыхать и как ему одеваться. Подобная родительская опека приводит к тому, что многие подростки становятся инфантильными, не могут самостоятельно выбрать будущую профессию. Кстати, где работать так же зачастую решают родители.

Конечно, они желают своим детям лучшего будущего. Но ситуация такова, что закончив вуз и получив профессию, которая в лучшем вызывает равнодушие, человек не знает, что теперь делать», - рассказывает собеседник.

Агаев рассказывает, что есть отличный китайский опыт демонстрации детям будущих профессий. Им еще в средних классах на имитаторах показывают работу юриста, авиадиспетчера, врача, повара, архитектора, пожарного и т.д. «Почему бы нам не воспользоваться этим опытом страны, экономика которой скоро станет лидирующей в мире», - отметил эксперт.

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