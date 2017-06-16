В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

На очередном судебном заседании вновь рассматривался эпизод, связанный с потерпевшим Джафаром Сафаровым и его братьями.

Первым дал показания свидетель Захид Нарсуллаев, сообщивший, что в 2002 году он только вернулся из России в Баку, и именно тогда к нему с просьбой одолжить деньги обратился Джафар Сафаров. По заверению свидетеля, он не отказал, и братья Сафаровы вскоре приобрели рынок в поселке «8-й километр». Долг, как отметил З.Насруллаев, ему вернули, но больше ничего сказать по рассматриваемому делу он не может ввиду своей неосведомленности.

Отвечая на вопросы гособвинителя и адвокатов обвиняемых, свидетель уточнил, что в 2002 году дал братьям Сафаровым 120 тысяч долларов, которые через год ему благополучно вернули. Однако несмотря на свою неосведомленность, З.Насруллаев утверждал, что базар у братьев Сафаровых отобрали именно сотрудники МНБ. Так, по крайней мере, он заявил сначала, но подумав, оговорился, что слышал об этом от общих знакомых, сам же конкретно ничего не видел.

Внимательно выслушав З.Насруллаева, судья Габиб Гасанов зачитал его показания на следствии. Оказалось, они разительно отличаются от заявленного на суде. Следователей этот свидетель уверял, что никаких денег в долг Сафаровым не давал, а расплатился с ними за купленный у братьев салон красоты «Егяна», расположенный рядом с метро «Нефтчиляр».

Такое напоминание З.Насруллаеву, видимо, не понравилось, и он сразу же «очень плохо себя почувствовал, поскольку держал пост». Правда, все же согласился отвечать на вопросы участников процесса сидя.

Судья Габиб Гасанов не стал возражать, но свидетель уронил голову на стол, всем своим видом показывая, что не в состоянии ни слушать, ни, тем более, говорить. Судья вынужден был предложить З.Насруллаеву отправиться восвояси, на что стали бурно возражать адвокаты. Но Г.Гасанов жестко настоял на своем решении.

Не успокоившись, адвокат Кямандар Насибов потребовал за ложные показания принять особое решение по дававшему присягу говорить правду свидетелю Захиду Насруллаеву. Однако потерпевший Салман Сафаров принялся кричать, что, мол, сам этот адвокат беспрестанно лжет, и никаких санкций к нему не применяется.

Судья не оставил оскорбление без внимания, потребовав, чтобы Салман Сафаров покинул зал суда. Но потерпевший заартачился, заявив, что никуда не уйдет. Тогда Г.Гасанов распорядился вызвать судебных исполнителей и вывести потерпевшего из зала. Покидая зал, Салман Сафаров принялся призывать своих братьев и других потерпевших объявить суду бойкот и уйти вместе с ним, но его никто не поддержал.

Уже в дверях неугомонный Салман Сафаров вдруг вспомнил свои обиды на haqqin.az и обвинил журналистов издания в том, что они чересчур подробно освещают процесс…

Затем показания давала свидетель Галамзер Гахраманлы, сообщившая, что работает главным бухгалтером ООО Nəzrin E, функционирующим на злополучном «Восьмойском», как его называют в народе, базаре. По ее словам, после событий, рассматриваемых ныне в суде, Министерство налогов проверило деятельность их ООО за предыдущие пять лет. Однако выводы комиссии свидетель озвучивать не стала.

Что касается смены владельца торгового объекта, то Г.Гахраманлы заявила, что никакого Акифа Човдарова он тогда не знала, а на работу ее принял директор ООО Эльшан Гусейнов.

Затем выступил адвокат потерпевших, отметивший, что еще 23 мая направил суду заявление об увеличении суммы иска к обвиняемым. Удивившийся судья Габиб Гасанов заверил, что такого требования к ним не поступало.

Свидетель Чингиз Асадова начал свои показания с заявления, что именно он открыл этот рынок в 1990 году, причем на базе научно-производственного объединения (?!). В 1991 году он зарегистрировал объект, а в 2001 году получил свидетельство на право владения им: «Я ничего никому не продавал, и как у Сафаровых получилось стать собственниками объекта, до сих пор не пойму», - возмущался свидетель.

Ч.Асадов расстроенно поведал, что сдавал базар в аренду за 12 тысяч долларов в месяц, то есть за 144 тысячи долларов в год. Заплатили ему лишь 140 тысяч долларов, да еще он по доброте душевной купил в подарок Гахраману Сафарову ВАЗ-2107 за 4 тысячи долларов, а в результате лишился своей кровной недвижимости, стоившей, по самым скромным подсчетам, три миллиона долларов.

Вскоре, как утверждал свидетель, Сафаровы вообще прогнали его с рынка. Сафаровых, уверен Асадов, крышевал тогдашний министр Фархад Алиев, и братья использовали его имя министра и как флаг, и как щит – шли напролом, а в случае необходимости, им же прикрывались.

«Суд по моему иску принял тогда решение, согласно которому братья Сафаровы должны были покинуть базар. На следующий день ко мне на базар пришел Джафар Сафаров, и пока мы прямо на улице выясняли отношения, подъехал BMW. Сидевший сзади пассажир открыл окно и, обратившись ко мне, спросил, почему я обижаю его родственника. Разумеется, я стал говорить, что объект мой и уступать его Джафару у меня причин нет. Когда пассажир этой машины опустил шторку, я понял, что это брат Фархада Алиева - Рафик Алиев, который тогда был владельцем Azpetrol. Раздосадованный моей неуступчивостью, он принялся оскорблять меня. Я тоже за словом в карман не полез. Тогда он приказал Сафаровым избить меня. Вместе с братьями было еще человек 30-40, ни я, ни мои люди справиться с ними не смогли, и нас зверски измочалили», - утверждал свидетель.

Избиением семейная банда Сафаровых не ограничилась – замахнулась на похищение человека.

«У Джафара был подручный – Али. Однажды он пришел ко мне и сказал, что около метро «Хатаи» меня ждет человек, который может решить наш рыночный конфликт с миром. Я, как говорится, повелся и отправился на встречу с неизвестным. Молодой человек крепкого телосложения действительно ждал, но вариант у него был один: я должен отозвать свой иск, вернуть Сафаровым объект, иначе он меня расстреляет… Крикнув, что лучше умру, чем отдам свой базар, я ушел.

Через пару дней Али вновь явился, сообщив, что на этот раз меня ждут около ресторана «Габала». Несмотря на прежние угрозы, я пошел и увидел в назначенном месте трех из Сафаровых - Джафара, Сеида и Гахрамана. Они предложили разделить базар на три доли по 33%. То есть 33% мне, 33% – Джафару, а еще 33% – Сеиду (владельцу дома торжеств «Сабин»). За это они обещали дать мне 150 тысяч долларов. Ну и иск, конечно, я должен был отозвать. Делать нечего - пошел в суд и написал заявление с просьбой приостановить рассмотрение моего иска. Однако обещанных 150 тысяч долларов я так и не увидел, да и на базар опять не пускали.

А через некоторое время напали на мой дом и похитили моего брата Эсреддина.

В Главном управлении полиции Баку заявление о похищении у меня не приняли. Правда, замначальника управления Джавадага Султанов послал к нашему дому сотрудников, но похитители больше не появлялись. Тогда, наконец, приняли мое заявление. А потом мой двоюродный брат Эльчин передал, номер телефона, по которому я должен был позвонить. Ответил мне Джафар, заявивший, что мой брат у них и помогает братьям человек по кличке «Шуба Мамед» - владелец дома тожеств «Егяна». Я бросился к Джавадаге Султанову и сказал, что моего брата можно найти по этому номеру телефона. Полицейский начальник предложил подождать, пока он разберется, в ближайшей чайхане.

Однако не успел я туда дойти, как позвонил Джафар и заявил, что я напрасно обращался в полицию, она не поможет. А потом передал трубку. Он сказал, что полиция мне не поможет и передал трубку «Шуба Мамеду», который пригрозил, что если я хочу увидеть брата, должен заплатить миллион долларов.

Я напомнил, что вместе с братом они забрали из моего дома 123 тысячи рублей, 12-каратное бриллиантовое колье. Как ни смешно, Мамед согласился вычесть из требуемой суммы 400 тысяч, оставив за мной лишь 600 тысяч долларов. Я тогда поехал в Москву и продал два своих тамошних объекта. Из-за спешки пришлось уступить их за 370 тысяч долларов, хотя стоили они не меньше полутора миллиона. Остальные деньги взял в долг уже в Баку и отдал вымогателям. То есть люди, сейчас выставляющие себя потерпевшими, отобрали у меня базар, ограбили мой дом, похитили брата и выбили из меня более полумиллиона долларов.

Куда я только на них ни жаловался, куда ни обращался, никто на меня и внимания не обращал. И каждый ответственный чин прямо-таки в вину мне ставил, что у меня жена не нашей национальности. Мне чято, надо было убить ее или себя? Она не убегала из страны и родину не предавала. Я писал Намику Алиеву, генпрокурору - безрезультатно. Меня везде опережал Фархад Алиев.

После ареста в 2005 году этого министра я отправился в МНБ и рассказал, как всё было. Там же написал и заявление. Меня тогда отвели к Акифу Човдарову. И генерал предупредил, чтобы я говорил только правду – здесь, мол, не полиция, если что, накажут и очень жестко. Повторив историю своих злоключений, поклялся, что всё сущая правда.

Човдаров предложил подождать в соседней комнате, а когда через час позвал обратно, в его кабинете уже сидел Джафар Сафаров. Последовал допрос: за сколько продал, сколько получил. Я настаивал, что свой рынок вовсе не продавал, 140 тысяч манатов, причем частями, что получил от Джафара, были платой за аренду. Сафаров же утверждал, что заплатил за рынок 240 тысяч долларов плюс 100 тысяч дал моему ныне покойному брату Аладдину.

Човдаров тогда сразу позвонил Аладдину и спросил, брал ли он у Джафара 100 тысяч долларов. Разумеется, мой брат заявил, что понятия ни о каких 100 тысячах не имеет.

Генерал спросил у Сафарова, кто именно похитил моего брата, и Джафар тут же назвал хозяина «Егяны» Мамеда. И вновь мне было предложено выйти в коридор. На этот раз пробыл там недолго: появился Човдаров и пообещал, что Сафаровы вернут мою собственность.

Я тогда решил не писать на них заявление, просто предупредил, чтобы держались от моей семьи подальше. Джафар дал слово…

Однако чтобы от меня отстали, я должен был, по рекомендации Човдарова, дать Джафару 300 тысяч. Я объяснил, что Сафаровы у меня уже все отобрали, но Акиф муаллим обещал помочь. В общем, мы отправились к нотариусу, и в его присутствии я вручил Джафару эти 300 тысяч.

После этого на бывшем моем базаре мне установили зарплату в пять тысяч манатов, которую я получаю и по сей день. О своей бывшей собственности уже даже не вспоминаю. Господин судья, потерпевший – это я, а не они. О каком таком ущербе они говорят?! Это просто грязная игра!», патетически закончил свою детективную историю Чингиз Асадов.

Отвечая на вопросы сторон процесса, Чингиз Асадов припомнил любопытный эпизод, связанный с Джафаром Сафаровым.

По словам свидетеля, после того как министра Эльдара Махмудова сняли с должности, Сафаров пришел к замминистра МНБ Хилалу Асадову, якобы чтобы сообщить, что ему обещали вернуть базар.

«Джафар предложил и мне написать заявление на Эльдара Махмудова, якобы отобравшего у меня базар. Это было даже не смешно, естественно, я отказался. Однако он явился вновь и попросил сказать на следствии, что братья Сафаровы не имеют отношения к Фархаду Алиеву, и клялся, что когда им вернут рынок, он меня не забудет.

Я ответил Сафаровым, что объект так и так принадлежит мне. У меня есть записи этих переговоров», - заявил Чингиз Асадов.

Следующим дал показания свидетель Анвер Мамедов, тесть бывшего первого заместителя министра национальной безопасности Хилала Асадова.

Свидетель заявил, что узнал о продаже Чингизом Асадовым рынка от своего зятя Хилала.

«Он продавал объект за 450 тысяч долларов. Мы с Эльшаном решили приобрести его. Каждый внес по 225 тысяч долларов, и мы стали владельцами рынка. Тогда же Чингиз позвонил Джафару Сафарову и сказал, что он может забрать свои деньги», - утверждал свидетель.

Прокурор потребовал уточнить некоторые детали сделки, и А.Мамедов рассказал, что у зятя – Хилала Асадова не хватало денег, потому он и предложил купить объект ему.

«У меня самого всей суммы не было, и я пошел к дочке. Она смогла дать лишь 70 тысяч долларов. В общем, я собрал, доложил и купил свою долю в объекте», - уверял А.Мамедов.

Затем в качестве свидетеля дала показания Нушаба Асадова, супруга Хилала Асадова. По ее словам, базар купил ее отец, но потом понял, что слишком стар, чтобы руководить таким крупным объектом, и перевел 49%-ную долю на ее, оставив себе лишь 1%.

Под занавес заседания показания дал потерпевший Эйюб Новрузов, сообщивший, что с 1994 года и по сей день работает заместителем директора рынка. На эту должность он был назначен Чингизом Асадовым. Он попросил учесть, что имеет звание Героя социалистического труда и в советское время был депутатом Верховного Совета СССР.

Отвечая на вопросы гособвинителя, потерпевший сказал, что после Чингиза Асадова базаром управляли Анвер Мамедов и Эльшан Гусейнов.

«Лично я никакого ущерба ни от кого не понес, и не понимаю, почему меня называют потерпевшим», - заявил Э.Новрузов.