Как у всякой громкой истории, у непрекращающегося скандала вокруг нового президента имеется не только политическая, но и общественно-психологическая сторона: высокий градус политического противостояния подогревает и общественный психоз, который в свою очередь воздействует на отдельных не очень здоровых граждан.

Иначе сложно объяснить, почему 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл стрельбу по конгрессменам-республиканцам, которые проводили тренировку перед благотворительным матчем по бейсболу. Будучи жителем Бельвилля, штат Иллинойс, Ходжкинсон пару месяцев назад перебрался в один из пригородов Вашингтона Александрию, и его не раз видели возле поля, где он открыл стрельбу.

Только профессиональные действия полиции не позволили ему хладнокровно расстрелять несколько десятков членов нижней палаты Конгресса США. Серьезное ранение получил лишь один из них, Стив Скализ, самого же стрелка подстрелили, от чего он в результате ранений скончался. Как показывает расследование, нападавший был человеком не очень приятным и с большими странностями.

Он регулярно скандалил с соседями, зафиксированы эпизоды, как он применял силу к своей дочери, а вторая дочь десять лет назад покончила с собой страшным образом: облила себя бензином и подожгла. Ей тогда было 17 лет. А что важно в контексте произошедшего, Джеймс Ходжкинсон был горячим противником Дональда Трампа и республиканцев вообще, свидетельств чего полна его страница в фейсбуке. Правда, он не жаловал и Хиллари Клинтон, зато был активным сторонником Берни Сандерса, кандидата в президенты, называвшего себя социалистом.

Как бы то ни было, покушение на членов парламента – из ряда вон выходящий случай в любой стране, а в США тем более. И воздействие на психически неуравновешенного, а то и по-настоящему больного человека среди всей атмосферы, проникнутой антитрамповскими настроениями, очевидно. Между тем скандал, как и ожидалось, не утихает, а разгорается с новой силой.

Как разузнали журналисты «Вашингтон пост», специальный прокурор Роберт Мюллер открыл дело уже непосредственно по расследованию возможного препятствования правосудию самим Дональдом Трампом. Именно это обстоятельство тревожило Трампа очень серьезно в бытность директором ФБР Джеймса Коми, от которого президент требовал, чтобы тот публично заявил, что Трамп не является объектом расследования.

Теперь, после увольнения Коми, он таким объектом стал. Кроме того, стало известно, что глава Белого дома требовал сделать подобные заявления и от других руководителей разведывательных структур США. Антитрамповская кампания тем самым вышла на новый уровень. Общественное мнение не может остаться в стороне от происходящего; за внимание и понимание публики и сражаются обе стороны.

Пока у протрамповского лагеря все выглядит очень плохо. Опрос, проведенный Центром исследования общественных дел Associated Press-NORC, показал, что 68% американцев так или иначе допускают, что Трамп или кто-то из его ближайшего круга мог иметь недопустимые связи с русскими. Лишь треть опрошенных в это не верит. Причем опрос частично проводился в дни, предшествовавшие сенатским слушаниям, на которых выступал экс-глава ФБР Коми, то есть еще до пика скандала.

Кстати, лишь 22% опрошенных одобрили решение президента об увольнении главы бюро. При этом 81% американцев утверждают, что доверяют руководству ФБР.

В противостоянии разведывательному сообществу Белый дом однозначно проигрывает. Джеймсу Ходжкинсону не надо было брать в руки ружье, чтобы наказать республиканцев. Администрация с этим справляется лучше и более гуманным способом.