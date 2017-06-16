Американский бейсбол – это противостояние бэттеров (batter) против питчеров (pitcher). Бэттер отбивает битой мяч питчера и, если ему удается это сделать, то он бросает биту и бежит. Американец, устроивший кровавый бейсбол на спортивном поле в штате Вирджиния, выступил в роли питчера, направив в сторону республиканцев-конгрессменов около пятидесяти мячей в виде пуль, вынуждая последних разбегаться по всему полю, а не отбивать «мячи». Цинично. Жестоко. Демонстративно.

Мотивы американца, некого Дж. Ходжкинсона, уже достаточно ясны. Он –– представитель беднеющего белого рабочего класса, живущий в трейлере и подрабатывающий случайными заработками. По всем социологическим трендам современной Америки, такой избиратель должен был бы поддержать националистическую и патриотическую риторику Д. Трампа. Однако, если подобный американец является уроженцем такого демократического штата как Иллинойс, где разнообразие иммигрантов и ценностей формирует радикальных демократов, то, как правило, такие американцы как Ходжкинсон рьяно поддерживают левое либеральное крыло демократической партии в лице Б. Сандерса.

Самое главное, такие американцы выступают против всего богатеющего класса политиков и бюрократов. Это так называемый рабочий класс социалистического уклона, который не верит богатеньким американцам как Трамп, считая их эксплуататорами. Соответственно, нищета и постепенное социальное падение перерастает в ненависть против республиканкой партии, которая во главу угла ставит богатеющее население Америки, свободное от больших налогов и большого правительства.

Что стало последней каплей для проведения спланированного кровавого бейсбола в Александрии? Скорее всего, тот необычный политический кризис, который разразился в США в 2016–2017 гг., и ежечасно подогревается средствами массовой информации. Этот кризис можно условно обозначать как Либеральная Америка против Трампа. В этом кризисе нет реальной и содержательной начинки, что давало бы фактическую базу для обсуждения и решения каких-то проблем. В этом кризисе нет и объективной базы, которую можно было использовать для точного определения ситуации: в США нет экономического краха или безработицы, нет падения фондовых рынков или гражданской войны, нет даже внятных доказательств для импичмента президента или блокирования работы правительства США. Наоборот, экономика на подъеме, рабочие места создаются, доходы американцев растут.

Существует только жесткое информационное противостояние между разными политическими силами, а также нагнетание разных фобий – от страха потери ценностей Америки до ненависти к России. Это противостояние приносит хорошие политические и финансовые дивиденды для тех, кто участвует в организации подобного хаоса: для СМИ, конгрессменов, команды Трампа, для семьи президента и правительственных структур. Страх и ненависть хорошо оплачиваются в виде расширения бюджета, получения новых должностей и новых возможностей для лоббизма.

Нестабильность в Белом доме создает хорошую основу для активизации политиков и бюрократов самого разного уровня. Мутная вода приносит хороший доход и политические дивиденды для тех, кто, например, раскручивает расследование против президента, для тех, кто принимает новые законопроекты, расширяющие полномочия одних структур (например, Конгресса) и ограничивающие власть других органов власти (например, президента), для тех, кто, наконец, проводит экспертные оценки, рекламирует, защищает или создает разного рода пропаганду.

Однако этот мнимый политический кризис в виде информационного месива оказывает крайне негативное влияние на простое американское население, распространяя ненавистнические инстинкты к своим оппонентам. В ловушке оказываются такие американцы как Ходжкинсон. Они принимают созданный и раскрученный хаос за чистую монету, пытаясь найти виновных и призвать их к ответу в традициях Робин Гуда. Что, собственно говоря, и было сделало в спортивном комплексе на краю Александрии и накануне ежегодной игры двух партийных команд Конгресса.

Уже много десятков лет, а точнее с начала XX века, – представители двух партий Конгресса США – организуют подобный бейсбольный турнир в целях некого надпартийного объединения. Несомненно, спорт и диалог по-американски сближает. А Александрия –– тихий, построенный в лучших колониальных и имперских традициях город в часе езды от Капитолия, создает особую атмосферу элитарности и близости к высокой политике. Сам штат Вирджиния – это место первых колониальных владений Англии и табачной промышленности, а также истоки богатства и накопления. Именно это место было выбрано для спортивной дипломатии Капитолия, которая должна была сгладить противоречия весенней сессии Конгресса, дать возможность конгрессменам устроить так называемые swap off, т.е. торговлю голосами и уступками в неформальной обстановке.

Несомненно, политически подкованный Ходжкинсон, который вел активную жизнь в социальных сетях, все это, видимо, осознал и несколько месяцев находился рядом со спортивной площадкой, наблюдая за тренировками конгрессменов.

Его питч – 50 выстрелов из винтовки в конгрессменов, которые, по правилам бейсбола, должны были отбивать «мячи», но только разбегались в ужасе, несомненная демонстрация народного протестного движения нищающего левого американца против богатеющего республиканца, причем республиканца всех мастей: республиканца мессианского типа и, если позволите, глобализирующегося как Дж. Буш (старший и младший) или республиканца националистического типа как Д. Трамп. Основная линия противостояния –– это беднеющий американец против богатеющего американца.

И беда в том, что эта линия противостояния была вскрыта во время избирательной кампании, самой радикальной за всю историю США, когда, правые радикалы и маргиналы как Д. Трамп столкнулись с левыми маргиналами как Б. Сандерсом, а либеральный мейнстрим в лице Х. Клинтон не позволил довести дело до логического конца: до выбора одного из радикалов, что примирило бы американское общество. Такая линия противостояния внутри Америки не входила в планы попутчиков политического кризиса, поскольку она портила устоявшийся либеральный порядок, финансовые связи и политические задачи.

Несомненно, вся эта резня в Александрии будет повернута в нужное русло политическим мейстримом, который контролирует общественный дискурс в США. И вопрос лишь в том, как данная ситуация будет представлена публике? Кто успеет извлечь политические и экономические дивиденды? Кто проиграет?

Кровавый бейсбол будет представлен как нападение на институт демократической власти –– на Конгресс, а тезис о том, что этот расстрел должен нас, т.е. всех конгрессменов, а республиканцев в особенности, объединить, будет несколько недель муссироваться в прессе. Может быть, наконец, проснется республиканская партия, а точнее конгрессмены-республиканцы, перед лицом опасности со стороны демократов, которые удачно раскручивают хаос под названием «Антитрамп», что уже реально разобщило партию республиканцев перед будущими выборами в Конгресс.

Питч Ходжкинсона, наверно, показал республиканцам, что пора завершать борьбу за американские ценности, на которые якобы покушается президент, оставить Трампа в покое, усиливать Белый дом и готовиться к кампании против демократов на выборах в Конгресс осенью 2018 г.

Иначе, победа демократов может привести к новому хаосу в виде импичмента президента. Проигравшими в этой бейсбольной игре могли бы стать демократы и левые либералы, которые довели простых американцев до истерики раскручиванием политического хаоса. Но это все могло бы случится, если бы республиканцы реально проснулись.

Но будет другая картина: в активной политической борьбе находятся те, кто обвиняет Трампа и республиканцев в измене принципам американского образа жизни, – демократическая общественность и антитрамписты. Именно эта активная часть общества, сторонники демократической партии и ее радикального крыла используют стрельбу в Александрии как объяснение антиамериканской политики Трампа и республиканцев, которые хотят повернуть вспять законы об обязательном медицинском страховании Б. Обамы, завернуть такие достижения демократической партии во внешнеполитической сфере как Иран, Россия или ликвидировать соглашения по тарифам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В итоге, «мячи» Ходжкинсона раскручивают новую спираль политического кризиса. Один вопрос остается: зачем Америка бомбит свой американский Воронеж?