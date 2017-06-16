Похоже, после Международного банка Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» готовится к реструктуризации своих долгов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Рейтер.

Накануне, «Азербайджанские железные дороги» распространили краткое объявление о поиске международного консультанта по финансовым вопросам.

По сообщению, роль консультанта будет заключаться в изучении финансирования капитальных вложений и определении соответствующих вариантов, а также в выработке механизмов по рефинансированию долговых обязательств.

По оценке экспертов Рейтер, речь может идти о реструктуризации долговых обязательств. При этом агентство напоминает о недавней реструктуризации долговых обязательств Межбанка Азербайджана в 3 миллиарда долларов.

Отметим, что наряду с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», многие азербайджанские госкомпании, включая SOCAR, Azerenerji, AZAL находятся под бременем многомиллиардных долговых обязательств. Речь идет о кредитах, полученных в мировых финансовых институтах.