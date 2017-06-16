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Главный онколог: «В Азербайджане число онкобольных неуклонно возрастает» эксклюзив

Автор: Записал Алхас Исмайлов 

Рост онкологических заболеваний – одна из самых актуальных и самых сложных проблем сегодняшнего мира. По количеству смертельных исходов рак занимает второе место после сердечно-сосудистых болезней. Практически каждый человек на земле – потенциальный онкологический больной. От рака нельзя предохраниться, а излечиться очень тяжело.

В развитых странах заболеваемость этим страшным недугом, как ни странно, выше, чем в менее цивилизованных. Например, в США она вдвое больше, чем в России. Однако смертность при этом в два раза ниже. Объяснение простое: в США большое количество случаев выявляют на ранних стадиях, а терапию проводят вовремя, в полном объеме и при помощи современных препаратов.

Сегодня лечить онкологических больных может любая многопрофильная клиника, считают специалисты. При этом речь не идет об обыкновенных больницах, где нет возможности проводить комплексное и комбинированное лечение. Неквалифицированное лечение в большинстве случаев ведет к возникновению рецидивов и недоверию среди населения к отечественным специалистам. Однако так ли необходимо и оправдано лечение онкологических больных за рубежом?

Главный онколог Азербайджана Азад Керимли со всей ответственностью заявляет, что наши граждане совершенно напрасно тратят огромные суммы в заграничных клиниках, тогда как на родине немало классных специалистов и прекрасно оборудованных специализированных клиник.

«Глава нашего государства уделяет медицине особое внимание, а правительство не жалеет средств на покупку современного оборудования. Азербайджанские онкологи используют, к примеру, аппаратуру всемирно известной американской компании «Вариант», изделиями которой пользуются все известные клиники мира. Наши специалисты проходят тренинги в ведущих клиниках США и Европы.

К несчастью, в Азербайджане, как и во всем мире, число онкобольных неуклонно возрастает. Причина в загрязнении окружающей среды, нарушении режима питания, низком качестве продуктов, повышении радиационного фона, что обусловлено внедрением новых технологий.

Вместе с тем число людей, у которых выявлен рак, в нашей стране сравнительно не высокое.

Сейчас в республике зарегистрировано 43 тысячи онкобольных, 17 тысяч из которых после обнаружения заболевания прожили более 5 лет. Поверьте, не стоит паниковать и ставить на своей жизни крест, услышав диагноз – рак. На начальной стадии и даже на более поздних заболевание вполне излечимо.

Мы сегодня приоритетом своей работы сделали профилактические меры, проводим массовые обследования. В то же время призываю население чаще обращаться к врачам, при малейшем подозрении на онкологию проходить обследование, чтобы начать бороться с болезнью на начальном этапе.

А разговоры о том, что наши врачи хуже, чем американские и европейские, абсолютно безосновательны. Если американские врачи действительно такие сильные, то почему количество онкобольных в США увеличивается? Просто на Западе умеют каждой профессии, каждому делу обеспечивать рекламу. Мы же на бедах людей себя не рекламируем, а скромно и старательно занимаемся своим делом», - отметил А.Керимли.

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