Владимир Путин: «У меня нет такого богатства, о котором говорят»

"У меня нет такого богатства, о котором говорят", - заявил президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Как сообщает РИА Новости, американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина", который снял режиссер Оливер Стоун.

На вопрос о наличии счетов где-нибудь на Кипре, Путин сказал, что если бы эти счета были, их давно бы уже нашли.

Стоун в жесткой манере расспрашивал Путина о его планах на будущее и о том, как долго еще российский президент намерен руководить страной. Путин в ответ на неоднократные вопросы Стоуна сказал, что решать вопрос о лидере должна сама Россия и что она ни перед кем оправдываться не будет.

"Вопрос, который вы сформулировали, насчет того, нуждается ли Россия в ком бы то ни было — это решает сама Россия. Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть, и безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными", — сказал Путин.

Стоун спросил, согласен ли президент, что люди меняются, сами того не замечая, если слишком долго находятся у власти. "Это действительно очень опасное состояние. Если человек, находящийся у власти, чувствует, что он этот нерв утратил, он должен оставить свое место", — сказал Путин.