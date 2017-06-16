Путин спросил Стоуна: «Вас никогда не били?»

Американский телеканал Showtime показал четвертую и последнюю часть документального фильма "Интервью Путина", который снял режиссер Оливер Стоун, сообщает РИА Новости.

В конце фильма Путин неожиданно спросил, не доводилось ли Стоуну быть в жизни битым.

"Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас еще никогда в вашей жизни не били?" — поинтересовался президент.

Стоун признался, что он, действительно, бывал бит. "Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется", — сказал Путин.

"Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире", — ответил Стоун.

Позже он пояснил в интервью РИА Новости, что видел своей целью донести до Запада позицию России, а негативные отзывы о себе расценивает как неизбежные и не заслуживающие внимания. Для рекламы своего фильма в США Стоун выбрал почти провокационный, издевательский заголовок, пародирующий многочисленные теории о том, что Россия едва ли не управляет Соединенными Штатами.