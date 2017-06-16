Еврокомиссар прибыл в Баку

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства ЕС Йоханнес Хан прибыл с визитом в Азербайджан. В ходе своего визита Хан обсудит подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в ноябре в Брюсселе, сообщает Report.

Комиссар ЕС встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения текущих переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, а также приоритетов партнерства и будущих областей сотрудничества.

Он также встретится с представителями гражданского общества, частного сектора и международных финансовых институтов для обсуждения итогов бизнес-форума ЕС-Азербайджан, который состоялся в Баку 8 июня, посетит Бакинский международный морской торговый порт.