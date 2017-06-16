Цены на нефть снизились до минимума

Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за семь месяцев, пишет MarketWatch.
Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти.
С начала этой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI — на 3,1%.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром поднялась на $0,04 (0,09%) — до $46,96 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на $0,08 (0,17%) — до $46,92 за баррель.