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Цены на нефть снизились до минимума

 

Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за семь месяцев, пишет MarketWatch.

Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI — на 3,1%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром поднялась на $0,04 (0,09%) — до $46,96 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на $0,08 (0,17%) — до $46,92 за баррель.

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