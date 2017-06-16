Погиб азербайджанский солдат

При предотвращении провокации со стороны Вооруженных сил Армении погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Шахвеледов Султан Нияз оглу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
При предотвращении провокации со стороны Вооруженных сил Армении погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Шахвеледов Султан Нияз оглу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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