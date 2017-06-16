ИГИЛ нашло себе новую столицу

Главари террористической группировки «Исламское государство» начали покидать Мосул и Ракку и перемещаются в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников и активистов в Сирии.

Бегство главарей террористов обусловлено боевыми действиями, которые ведутся в Ракке и Мосуле, считающимся опорными пунктами ИГ.

Международная коалиция во главе с США штурмует эти два города, вытесняя боевиков.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.