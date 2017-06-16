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МИД Азербайджана: «Резолюция Европарламента по Афгану Мухтарлы не имеет никакой юридической силы»

 

Накануне, 15 июня, Европарламент принял резолюцию в связи с Афганом Мухтарлы. Предвзятый и выдуманный документ, принятый в течение двадцати минут, не имеет никакой юридической силы. Как передает АзерТАдж, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В то же время голосование по отсрочке принятия этой резолюции продемонстрировало, что в Европарламенте есть большое количество депутатов, которые придают важное значение связям с Азербайджаном. Так, за отсрочку голосования по этой резолюции проголосовали 272 депутата, еще 27 воздержались», — сказал он.

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