В Сирии в результате российского авиаудара погиб лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает Интерфакс.

Информация об этом уточняется по различным каналам, пояснили в ведомстве. Авиаудар прошел 28 мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер «Исламского государства» Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — заявили российские военные.

На протяжении последних лет периодически появлялись сообщения о смерти или захвате аль-Багдади, однако впоследствии они не получали подтверждения. Последнее подобное сообщение появилось в СМИ 11 июня. Тогда британская Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии написала, что лидер ИГ ликвидирован в результате авианалета на Ракку.