Пентагон направит в Афганистан 4 тысячи солдат

Пентагон направит в Афганистан около 4000 военнослужащих, сообщает AP со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа. Таким образом, Вашингтон надеется переломить тупиковую ситуацию в Афганистане. Отправка дополнительных сил в Афганистан станет самым крупным размещением американских военнослужащих в ходе президентства Дональда Трампа.

Отмечается, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может объявить об этом решении уже в начале следующей недели.

Решение последовало после того, как Трамп предоставил Мэттису полномочия определять количество подразделений для дислокации в свете заявления командующего ВС США в Афганистане о недостаточном количестве сил для помощи афганской армии в борьбе с талибами.